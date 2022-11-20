Herson'dan çıkarılan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye giriş yaptı

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 88 Ahıska Türkü, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nın ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin girişimleriyle Herson'dan çıkarılan 84 Ahıska Türkü, Rusya'dan çıkış yaptıktan sonra Gürcistan'a ulaştı.

Yolculuk sırasında, 84 Ahıska Türkü'ne daha önce Rusya'ya geçiş yapmış 4 Ahıska Türkü daha eklenmiş ve toplam yolcu sayısı 88'e çıkmıştı.

Ahıska Türkleri'ni, Gürcistan'dan çıkışlarının ardından Sarp Sınır Kapısı'nda Hopa Kaymakamı ve Sarp Mülki İdare Amiri Gürkan Üçüncü, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ile Artvin İl Göç İdaresi Müdürü Emre Canpolat tarafından çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Burada misafir edilen Ahıska Türkleri'nin daha sonra kara yolu ile Elazığ'a hareket etmesi bekleniyor.

Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 88 Ahıska Türkü, Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıkmıştı.

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20/11/2022 13:48