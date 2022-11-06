Hertha Berlin 2-3 Bayern Münih (Maç Sonucu)

Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanda Hertha Berlin'i 3-2 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alırken maç fazlasıyla da liderliğe yükseldi.

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06/11/2022

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Hertha Berlin 2-3 Bayern Münih (Maç Sonucu)

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Bayern Münih, Hertha Berlin deplasmanına konuk oldu. 

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Bayern Münih 3-2 kazandı.

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Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Jamal Musiala ve Maxim Choupo-Moting (2) kaydederken Hertha Berlin'in sayıları ise Dodi Lukebakio ve Davie Selke'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 28 yapan Bayern Münih maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Hertha Berlin ise 11 puanda kaldı.

06/11/2022 12:34
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TAGS: | Hertha Berlin, Bayern Münih
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