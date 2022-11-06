Hertha Berlin 2-3 Bayern Münih (Maç Sonucu)
Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanda Hertha Berlin'i 3-2 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alırken maç fazlasıyla da liderliğe yükseldi.
06/11/2022
Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Bayern Münih, Hertha Berlin deplasmanına konuk oldu.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Bayern Münih 3-2 kazandı.
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Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Jamal Musiala ve Maxim Choupo-Moting (2) kaydederken Hertha Berlin'in sayıları ise Dodi Lukebakio ve Davie Selke'den geldi.
Bu galibiyetle puanını 28 yapan Bayern Münih maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Hertha Berlin ise 11 puanda kaldı.