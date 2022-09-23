Hertha Berlin açıkladı: Jean-Paul Boetius'dan kötü haber

Bundesliga ekibi Hertha Berlin, oyuncusu Jean-Paul Boetius'da testis tümörü tespit edildiğini açıkladı.

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23/09/2022

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Hertha Berlin açıkladı: Jean-Paul Boetius'dan kötü haber

Jean-Paul Boetius için takımı Hertha Berlin'den açıklama geldi. 

Kulüpten yapılan açıklamada; "Jean-Paul Boetius'a çarşamba günü yapılan ürolojik testin ardından testis tümörü saptandı. Seninleyiz Djanga!" yazıldı. 

Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller de aynı hastalığa yakalanmıştı. Forvet oyuncusunun tedavisi sürüyor.

Yaz transfer döneminde Mainz'dan kadroya katılan Jean-Paul Boetius, bu sezon 6 Bundesliga maçında görev almıştı. 

23/09/2022 09:49
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TAGS: Hertha Berlin
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