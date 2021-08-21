İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etmeye başladı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yangının şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmediğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yangın Heybeliada Kuleli Köşk mevkisinde çıktı.

3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halinde. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

3 dakikada ilk müdahale yapıldı

Orman Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yangın 13.07'de başladı ve ilk müdahale 13.10'da yapıldı.

Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Orman Genel Müdürlüğünün açıklamasında, "Karada kahramanlarımızla, havada çelik kanatlarımızla alevleri söndürmek için mücadele veriyoruz. Son ateş sönene kadar" sözlerine de yer verildi.

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21/08/2021 14:50