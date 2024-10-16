Heyecan Park için ilk adım atıldı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, tüm ülkeye hizmet verecek çok amaçlı spor tesisi için ilk adımı attı. Başta Drag Yarışları olmak üzere adrenalin dolu sporların yapılmasına imkan tanıyacak projeye Akıncılar-Kırklar köy yoluna yapılacak.

Akıncılar-Kırklar yolunda yeni bir yaşam alanı yaratılıyor

Uzun bir süredir Motorsporları tutkunları tarafından “Ülkemizin çok kapsamlı bir piste ihtiyacı var” çağrısına cevap veren Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, bir süredir arazi arayışı ve proje çalışması yapılan “Heyecan Park” çalışmalarına başladı. Akıncılar-Kırklar köy yolunda yapılacak proje için Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi tüm imkanlarını seferber etti. Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler çalışmaları yerinde takip etti.

Projenin, Drag yarışlarına imkan sağlayacak ilk etabının bir yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. Aynı etap içerisinde yürüyüş parkurları, doğal yaşam alanları yaratılacak. Çocukların ve gençlerin, güvenli şekilde adrenalin sporlarını yapmasına imkan sağlamak, tüm dünyada olduğu gibi parkurlarda kurallar çerçevesinde bu tür sporların yapılmasına olanak sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin tamamı 303 bin metrekarelik bir alana yapılacak. Projenin birinci etabında 51 bin 500 metrekare (1200 metre uzunlukta 42 metre genişlikte) yarış pist alanı ve dönüş yolu olacak, 14 bin metrekarelik ikinci etapta seyirci tribünü ve otopark alanı yapılacak ve üçüncü etapta çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Konseptini tam anlamıyla yansıtacak projeye “Heyecan Park” adının verilmesi kararlaştırıldı. Heyecan Park; Oto Drag Yarışları, Drift yarışları, Ralli seyirci özel etapları, Time Attack, Ralli Kros, Moto Drag yarışları, Motokros yarışları, ATV ve UTV parkurları, RC araba ve uçak yarışları, BMX bisiklet yarışları, Klasik otomobil sergi ve yarışları, ileri sürüş teknikleri eğitimleri, trafik eğitim parkurları, yürüyüş alanları, bisiklet parkurları, festival alanları ve yeşil alanlardan oluşacak.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler: Akıncılar-Kırklar yolunda yeni bir yaşam alanı yaratıyoruz

‘Hizmet için varız’ dedik, bölgemizin gelişmesi için yeni birçok projenin startını verdik. Özelde Değirmenlik-Akıncılar bölgesi, genelde tüm ülkeye hizmet verecek çok amaçlı spor tesisi için ilk adımı attık. Akıncılar-Kırklar yolu üzerine yapacağımız projemiz, adrenalin dolu sporların yapılmasına imkan tanıyacak. “Heyecan Park” adıyla anılacak projeyle bölgeye yeni bir yaşam alanı sunacağız. Projenin, drag ve motor yarışlarına imkan sağlayacak ilk etabını bir yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Aynı etap içerisinde yürüyüş parkurları ve doğal yaşam alanları da yaratarak halkımızın hizmete sunmak için çalışıyoruz.