Heyecan Verici Seçimler ve Tartışmasız Farklı bir Marka

“Hayatı ingozlamak için yaşarım” diyen Selcen hanıma samimi ve casur cevapları için çok teşekkür ederiz.

10 Soru 12 Cevap

Şimdi konuşmaya başlayacağım genel müdürün çok farklı bir adı var.

“Selcen” adını siz hiç duydunuz mu? Ben ilk kez duydum!

Yaptığı iş de adı gibi fırklı ve havalı; emlakla ilgili bir mobil uygulamasını yönetiyor.

Hey gidi günümüz meslekleri hey :)

Uygulamanın adı da bir başka öykü...

Haydi sohbet başlasın sorular sorulsun!!

Sevgili Selcen hanım INGOES’la ilgili konuşmadan önce sizi daha yakından tanımak isterim.

Sevgili Selcen hanım farklı bir isminiz var. Anlamı nedir acaba? Bir öyküsü var mı isminizin?

İsmimin bir değil, birden fazla anlamı bulunuyor. Yapmış olduğum araştırmalarda bazı yerlerde cennetteki bir kuş ismi bazı yerlerde geçen açıklaması ise hareketli, coşkulu, iyi huylu, içi dışı bir olan kimse olarak geçer.

Öyküsü ise şöyle; Annem bana hamileyken babam o dönemde bir kitap okuyormuş. Kitapta 1071 Malazgirt Zaferi kahramanı Alparslan’ın eşinin adı Selcen hatun olarak geçiyormuş. Annem ve babam çok beğenmiş bu ismi.

Kızımızın adı Selcen olsun demişler :)

İsminizin güzel bir öyküsü varmış. İyi ki bu soruyu sormuşum :)

Eğitiminiz, ilgi alanlarınız ve iş hayatınız ... hepsi birbirinden çok farklı!

Danscı olmak isteyen bir diplomat cep telefonu uygulaması müdürü olursa... diye özetleyebilir miyiz eğitim ve kariyer hayatınızı?

Doğrudur, Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Aslında esas mesleğim Diplomatlık, icra etme şansını hiçbir zaman yakalayamadım.

Fakat Uluslararası politika okumanın hayatıma kattığı en önemli şey, bana global bir vizyon kazandırmış olmasıdır.

Dolayısla, okuduğum bölümün iyi yönde faydaları oldu.

Günlük hayatta ilgimi çeken birçok konu var aslında. Sosyal yönlerimi geliştirmeyi seviyorum. Ben çocukluk yıllarımdan beri dansla uğraşıyorum.

Çeşitli sosyal derneklerde ve dans kurumlarına bağlı dansçı olarak performans gösterdim.

Ruhumu dinlendiren şeylerle uğraşmayı seviyorum. Dansın dışında, müzik var, plates var, fotoğraf çekmek var ve bunların yanı sıra mandala sanatı ile uğraşıyorum.

Zaman zaman resim yapıyorum. Sanatsal yönleri güçlü olan bir insanım. Bu yönlerimi kullanmayı seviyorum.

Çok yönlü bir kadın olduğunuz belli, şu anda da farklı bir işle meşgulsunuz.

Ingoes’u bize tanıtabilir misiniz lütfen?

Ingoes, KKTC’de gayrimenkul sektörüne yatırım yapanlar, gayrimenkul satanlar/kiralayanlar, yeni ev arayışında olanlar için mobil gayrimenkul pazaryeri uygulamasıdır.

Tam olarak ne zaman doğdu?

Proje dönemi aslında yaklaşık 1 sene önce başladı diyebiliriz fakat tam olarak hayata geçiş dönemi Haziran 2018.

İngoes hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor?

Kaliteli hizmet anlayışıyla emlak arayanları ve emlak satıcılarını tek bir çatı altında buluşturan emlak platformudur.

Tüketicilerin en kolay yoldan profesyonel emlak acenteleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı oluyoruz. Gayrimenkul dünyasını teknoloji ve farklı değerler kullanarak yeniden tanımlıyor ve KKTC de bir ilki yaratıyoruz.

Tebrikler...

Ingoes’u herkes kullanabilir mi?

Herkesin kullanabileceği kadar basit bir uygulama. Tek yapılması gereken mobil cihazlarınızın mağazalarına girmek ve Ingoes yazmak J. Hooop Ingoes anında cebinde.

Hadi o klasik soruyu da sorayım, Ingoes’un farkı nedir acaba?

Tüketiciler için tamamen ücretsiz bir uygulama. Ingoes’u kullanarak çeşitli gayrimenkullerin fiyatlarını öğrenebilir, karşılaştırmalar yapabilir, ilgili emlak acentelerini / danışmalarını direk arayarak veya mesaj atarak ulaşabilirsiniz.

Çok çeşidi tek tuşla bir arada görüp inceleyebileceğiniz bir emlak uygulaması sunuyoruz. Birçok farkımız var aslında;

Farkımız, Mobil olmamız ve ceplerde olmamız :)

Farkımız, hizmetimiz

Farkımız, değerlerimiz

Ve en büyük farkımız ise NE’yi NEDEN yaptığımızı biliyoruz.

Ingoes’un adı da sizinki gibi farklı :) anlamı nedir acaba?

Ingoes, Kıbrıs lehçesinde olan İngozlamak ( hedefi vurmak) kelimesinden geliyor. Bizim de amacımız gayrimenkul dünyasını tam 12’ den vurmak olduğu için ismimizde hedefimiz gibi iddialı olsun dedik.

Ingoes’la ilgi nasıl tepkiler geliyor?

Aslında şu anda henüz çok yeni bir uygulama olmamıza rağmen tepkiler çok güzel. Tabii bizim işimiz hem emlak sektöründeki paydaşlarımızla, hem de ilanları buluşturacağımız son kullanıcı (tüketici) ile olduğu için her iki taraftanda tepkileri dinleme fırsatımız oluyor. Genelde olumlu tepkiler alıyoruz.

Olumsuz tepkilerde olacak tabi ki. Olmalı zaten. Biz gelişime ve değişime inanarak yola çıkan bir markayız.

Gelişimin ve değişimin en büyük tetikleyicisi ise eleştirilerdir. Bu tarz geri dönüşümler bizim gelişim sebeplerimizdir.

Bizler, Gayrimenkul sektörüne yeni bir kan yeni bir nefes getirdiğimize inanıyoruz.

Takip ediyorum sosyal medyada da aktifsiniz. Ne gibi paylaşımlar yapıyorsunuz?

Tabii sosyal medya günümüzde olmazsa olmazlar arasında. Biz de bu platformda mümkün olduğu kadar aktif olmaya çalışıyoruz ve bu konuda profesyonel olarak destek alıyoruz.

Paylaşımlarımızı yaparken, Ingoes’un özelliklerini ve avantajlarını öne çıkaran grafik tasarımları tercih ediyoruz.

Amacımız; kişilere ne yaptığımızdan çok bunu neden yaptığımızı anlatan mesajlar vermek.

Gelecek planlarınız nelerdir acaba?

Tabi ki Marka bilinirliğini arttırmak, geliştirmek ve büyümek için iş planlamalarımız hazır.

Marka olarak rakipsiz olmak istiyoruz gibi klasik cümleler kurmaya hiç gerek yok çünkü ben rakiplerin her zaman hayatta kalması gerektiğine inanırım.

Rakiplerin varsa güçlüsün. Fark yaratarak önde olmak ilk amacımız.

Sonrasında ise bu farkımızla birlikte öncü bir marka haline gelebilmek ilk hedeflerimiz arasında.

Bir kadın olarak Genel Müdür olmak nasıl bir duygu? Zor mu?

Öncelikle Bir kadın olarak bu pozisyonda bulunuyor olmaktan gururluyum.

İş yaşamımda, bu pozisyona gelene kadar uzun bir serüvenim oldu .

Gerek en alt pozisyon olsun gerekse yöneticilik pozisyonları olsun çeşitli tecrübelerim oldu. Genel Müdür olmak güzel bir duygu tabiki fakat güzel olduğu kadar sorumlulukları da çok fazla olan bir pozisyon.

Tüm dünyada nüfus dağılımlarında yaşanan farklılaşmalar geleneksel aile anlayışını değiştirdi ve kadının sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katıldığı yeni bir modele doğru ilerleniyor.

Kadın yöneticileri erkeklerden ayıran en önemli özelliklerden biri, kadınların hedeflediği başarı kriterlerinin arasında iletişim yönetimini de en az üretim kadar önemsiyor olmalarıdır.

Bunun dışında, risklerin fazla olduğu ve geleceğin çok iyi düşünülmesi gereken bir ortamda yaşıyoruz. Önsezilerin güçlü olması, planlı-programlı olmak, sorumluluk duygusunun yüksek olması kadınların çoğunun doğasında var.

Kadınların bunları iş yaşamına taşıyabilmeleri kadınlar için avantaj olabiliyor.

Kadın Genel Müdür olmak zor değil fakat daha fazla çalışma temposu gerektirebiliyor. Kadınlar hangi iş kolunda olurlarsa olsun, gelişmiş insan ilişkileri ve planlama yetenekleri sayesinde iş dünyasına yeni yönetim anlayışı getirdiler.

Kadın yöneticiler günümüzde aile içi sorumluluklarını yerine getirirken, bir yandan da iş hayatının gereklerini yerine getiriyorlar.

Kadın yönetici olmak, daha fazla çalışma temposu, daha fazla iletişim ve sebat gerektiriyor. Kadınların zaman yönetimi, iş disiplini ve sorumlulukları yerine getirme anlamında gerçekten güçlü yönlerinin olması gerekiyor.

Tüm bunlar da iyi yönetildiği takdirde iş yaşamını olumlu yönde etkiliyor.

Ve son sorumuza geldik :)

*Ingoes sizin için ne demektir? Bir cümleyle aktarmanızı istesem ne dersiniz.

Hedefi tam 12’den vurmak isteyenler için harika bir uygulama. İstediğinden fazla ilana bir tıkla ulaşabilmek için ingoes yeter de artar bile.

“Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler sevgili Selcan hanım”.

“Ben TEŞEKKÜR EDERİM :) ”

“Kameraya bakıp anı fotoğrafımızı da çeklim :) ”

Bu röportaj Public Modus adına iletişim uzmanı İpek Halim tarafından yapılmıştır.