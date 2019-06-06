Heyecanla Beklenen 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ne Geri Sayım Başladı

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) olarak, öncüsü olduğumuz Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin üçüncüsünü 30 Haziran Pazar günü Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde saat 11.00-20.00 arasında gerçekleştiriliyor

Bu büyük ve güçlü çalışmayı tüm topluma mal etmek için festivalimizi, 28 üye derneğimizin yanı sıra yine Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu ile işbirliği çerçevesinde düzenleniyor

Her zamanki gibi bu seneki festivalimizde de en beğenilen Kıbrıs yemekleri ve tatlıları; Türk okullarının folklor gösterileri; Kıbrıs Türk dernekleri, sivil toplum önderleri, yazarları ve çeşitli sanat ve spor faaliyetleri aracılığıyla, köklerimizi ve kültürümüzü yeniden gururla sahipleneceğiz ve tanıtacağız. Çocuklar için yüz boyama, lunapark, eşeğe binme gibi aktivitelerin olduğu festivalimizde, ailece unutulmaz bir gün geçirebileceksiniz.

2017’den beri festivalimizle özdeşleşen efsanevi rock grubu SOS ve sizlerle ilk kez buluşturacağımız O Ses Finalisti İbrahim Şevki, Yetenekli Sanatçımız Osman Tuğsal, Pop Müziğinin Kraliçesi Peri Aziz, Son Albümüyle Usta Sanatçı Yiğit Çıtak, Genç Yeteneklerimizden Yasemin Nafi ve Tanyel Hassan gibi yıldız müzisyenler ve sürpriz sanatçılar performanslarıyla sahnede rüzgar estirecekler. Yazar Osman Balıkçıoğlu da parodi gösterisiyle herkesi kahkahaya boğacak.

Bu sene bir ilke imza atarak, İngiltere’nin ünlü yaz etkinliği Mid Summer Ball’u festivale taşıyoruz. Aralarında ünlü DJ Ramsey, X Factor’den Havva, DJ Fen, J Junior, Mr Jones ve DJ Eren ’in de bulunduğu, İngiltere müzik piyasalarını kasıp kavuran Kıbrıs Türk kökenli 20 DJ ve müzisyen, ve meşhur aktör Tamer Hassan’ın da katılımıyla Mid Summer Ball ile sizlerle buluşacak. Özellikle de gençlerden yoğun katılım bekliyoruz. Festivale getirdiğimiz bir diğer yenilik ise süper lüks spor arabalar olacak. Her biri £200,000’un üzerinde Ferrari, Porche, Lamborghini gibi arabaları yakından inceleyip fotoğraf çekebileceksiniz.

Geçen senelerde yoğun katılım yaşanması sebebiyle, bu sene biletlerimizi etkinlik öncesinde satışa çıkardık. Biletler sadece £2 tutarındadır. Tüm ekibimiz gönüllü olarak çalışmaktadır ve festivalin amacı maddi gelir sağlamak değildir, CTCA UK topluma hizmet için gereken bir bina projesi için kurduğu vakfa bağışta bulunacaktır.

Festival alanında 3000’in üzerinde kapasitesi olan park yerimiz de mevcuttur. Festival günü sorun yaşanmaması için biletlerin ve park yerlerinin önceden rezerve edilmesini tavsiye ediyoruz: http://tccf2019.eventbrite.co.uk

Biletleri aşağıdaki satış noktalarından da temin edebilirsiniz:

Kuzey Londra:

ADPL LLP, 293 Green Lanes, Palmers Green, N13 4XS

ESL Insurance Services, 271Agreen Lanes, Palmers Green, N13 4XE

Ukay Catering, Unit18, Forest Business Park, Argall Avenue, Leyton, E10 7FB

TWPA (sadece Cuma günleri), 4 Willoughby Road, Hornsey, London N8 0HR

Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu (sadece Cumartesi günleri), St Thomas More School, Glendale Avenue, Wood Green N22 5HN

Hornsey Atatürk Türk Okulu (sadece Pazar günleri), Hornsey Girls School, Inderwick Rd, N8 9JF

Southgate Atatürk Türk Okulu (sadece Cuma günleri), Southgate School, Sussex Way, Cockfosters, EN4 0BL

Waltham Forest Türk Okulu (sadece Cumartesi günleri), Lammas School and Sports College. 150 Seymour Road. Leyton, E10 7LX

Güney Londra:

MKS Accountants, The Fold,114 Station Road,Sidcup, Kent,DA15 7AE

Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu (sadece Cumartesi günleri), Conisborough Crescent, Catford, London SE6 2SE

İstenildiği taktirde engelli ve yaşlılarımıza özel uygulama ile evlerine posta servisi de yapabiliriz. Engelliler için ayrılmış özel park ve girişler mevcut olacaktır, lütfen engeli kartınızı yanınızda getirmeyi unutmayın. Ayrıntılı bilgi için +44 (0) 7496 267 033, Email: [email protected]