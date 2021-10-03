Heyet 5-7 Ekim tarihleri arasında adada olacak
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknik Heyeti, KKTC’de sanayi bölgeleriyle ilgili temaslar yapacak
03/10/2021
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden bir heyet, organize sanayi bölgeleriyle ilgili teknik çalışmalar yapmak ve bu kapsamda saha ziyaretlerinde bulunmak üzere KKTC’de temaslar yapacak.
Genel Müdür Fatih Turan başkanlığındaki heyet, 5-7 Ekim tarihlerinde saha ziyaretleri kapsamında Gazimağusa, Güvercinlik, Haspolat, Lefkoşa, Alayköy sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunacak.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edilecek olan heyet, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile görüşecek.