Heyet 5-7 Ekim tarihleri arasında adada olacak

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden bir heyet, organize sanayi bölgeleriyle ilgili teknik çalışmalar yapmak ve bu kapsamda saha ziyaretlerinde bulunmak üzere KKTC’de temaslar yapacak.

Genel Müdür Fatih Turan başkanlığındaki heyet, 5-7 Ekim tarihlerinde saha ziyaretleri kapsamında Gazimağusa, Güvercinlik, Haspolat, Lefkoşa, Alayköy sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edilecek olan heyet, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile görüşecek.

Bu habere tepkiniz:



03/10/2021 10:04