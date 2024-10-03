Heyran Yamaç’tan KKTC ve TC Badminton Federasyonlarına teşekkür

N&F Cyprus Sport Academy, Başkanı Heyran Yamaç KKTC Badminton Federasyonu ve Türkiye Badminton Federasyonu’na malzeme yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Kulüplerine yapılan yardımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Yamaç, her iki federasyona kulüpleri adına minnettar olduklarını kaydetti.

KKTC Badminton Federasyonu ve Türkiye Badminton Federasyonu ülkedeki kulüplere

raket, top, grip gibi malzemeler dağıtmıştı.