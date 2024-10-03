Heyran Yamaç’tan KKTC ve TC Badminton Federasyonlarına teşekkür

ads ads ads ads
03/10/2024

ads
Heyran Yamaç’tan KKTC ve TC Badminton Federasyonlarına teşekkür

N&F Cyprus Sport Academy, Başkanı Heyran Yamaç KKTC Badminton Federasyonu ve Türkiye Badminton Federasyonu’na malzeme yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Kulüplerine yapılan yardımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Yamaç, her iki federasyona kulüpleri adına minnettar olduklarını kaydetti.

KKTC Badminton Federasyonu ve Türkiye Badminton Federasyonu ülkedeki kulüplere  

raket, top, grip gibi malzemeler dağıtmıştı.

03/10/2024 15:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Heyran Yamaç, N&F Cyprus Sport Academy
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.