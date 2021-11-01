Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Belli Oldu

SOS Çocukköyü Derneği Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) tarafından yürütülen, Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi kapsamında hibe almaya hak kazananlar için tören düzenlendi.

GİGEM’den verilen bilgiye göre finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan Projede toplamda 202 bin Euro hibe sağlanacak.

GİGEM bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty, Projeyle 202 bin Euro destek sağlandığını, bu sayede projenin sonuçlarının ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

AB Program Destek Ofisi Program Koordinatörü Pablo Abrecht ise Projede özellikle kadın genç girişimcilerin katılımcı olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Törende konuşan SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter, projeye yenilikçi fikirleriyle katılım sağlayan tüm gençlerimize ve katkılarından dolayı Avrupa Komisyonuna teşekkürlerini dile getirdi.

Hibe verilecek projeler şunlar: Udorm, Grön Vegan Kitchen, Cyprus Codes, Rest Coffee, Trade Green Line, Science For Kids, Bonafide Consulting ve Axe Motorsport & Engineering.

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01/11/2021 14:47