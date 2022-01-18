Hibe arpa astarı yüzünden pahalıya geldi…

Haber Kıbrıs-Özel

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), geçtiğimiz aylarda küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik yemlik arpa hibesinde bulundu. Hibe arpa nedeniyle küçükbaş hayvancıların yüzlerce koyunu, kuzusu telef olmuş durumda. Haber Kıbrıs’a konuşan hayvancılar, ülkeye ithal gelen ve TÜK tarafından hibe olarak hayvancıya dağıtılan arpa sonucu gebe hayvanlarının düşük yaptığını birçok hayvanın ise öldüğünü aktardı.

Haber Kıbrıs’a konuşan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları da hayvancılar ile aynı görüşte olduğunu aktardı.

Naimoğluları, ithal gelen arpanın değerlerinin farklı olduğunu hayvancıların doğru bilgilendirilmemesinden ötürü düşüklerin ve ölümlerin yaşandığını aktardı.

“Bu zararı şimdi kim ödeyecek

Ülkedeki küçükbaş hayvancılardan hemen hemen her gün ölüm haberleri aldıklarına dikkat çeken Naimoğluları, “Bu kadar hayvan telef oldu. Bu zararı şimdi kim ödeyecek” diyerek tepki gösterdi.

Son olarak Yeniboğaziçi bölgesinde onlarca hayvanın telef olduğunu aktaran Naimoğluları, bölgeye ziraat mühendisleri gönderdiğini söyledi.

Ülkeye ithal olarak gelen arpaların protein ve toksin değerlerinin farklı olduğunu anlatan Naimoğluları “Hayvancılık Dairesi’nde, TÜK’te ve Tarım Bakanlığı’nda yüzlerce insan çalışıyor. Kimse hayvancıya bu yemlerin nasıl verilmesi gerektiğini anlatmıyor. Sorumlu dairelerin yeterli kadrosu yok. Yaşanan tüm bu ölümler bilgisizlik ve hayvancının bilgilendirilmemesi nedeniyle yaşandı” dedi.

“Zarar Genel Tarım Sigortası’ndan karşılanamaz”

“Yaşanan bunca zarar nasıl karşılanacak” sorusu üzerine devam eden Naimoğluları, Genel Tarım Sigortası’nda söz konusu durumu kapsayan bir maddenin olmadığına dikkat çekti.

Hayvancının gereken desteği görmediğini savunan Naimoğluları “Genel Tarım Sigortası’nın tüzüğünde söz konusu ölümleri kapsayan bir madde yok. Sigorta bulaşıcı hastalıklardan ötürü yaşanacak ölümleri kapsıyor. Bu durumda sorumlu kim olacak bilemiyor. Söz konusu ölümlerle ilgili girişimlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



18/01/2022 21:30