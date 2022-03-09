Hibe Arpa Projesi Uzatıldı

Toprak Ürünleri Kurumu, küçükbaş hayvan üreticilerine verilen hibe arpa projesinin 11 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığını bildirdi. 

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09/03/2022

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Hibe Arpa Projesi Uzatıldı

Toprak Ürünleri Kurumu, küçükbaş hayvan üreticilerine verilen hibe arpa projesinin 11 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığını bildirdi. 
Kurumdan yapılan açıklamada, “Projenin sonlanmasının ardından üreticilerimizin sahip oldukları haklarından dolayı mağdur olmamaları adına 11 Mart tarihine kadar TÜK şubelerinden arpalarını almaları gerektiği hususunda yapılan son çağrıdır” denildi. 

09/03/2022 15:22
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TAGS: Hibe Arpa
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