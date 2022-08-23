'Hiç aldatıldın mı?' sorusuna verdiği yanıt çok konuşulmuştu

Çok Güzel Hareketler Bunlar’da tanışıp aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak 8 yılın ardından ani bir kararla ayrılmıştı.

Oğuzhan Koç'unayrılıktan kısa bir süre sonra Koçak'ın yakın arkadaşlarından Yağmur Tanrısevsin’le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Zeynep Koçak dün sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.Koçak bir takipçisinin “Hiç aldatıldın mı abla?” sorusuna “Google’a bak” cevabını verdi.

Oğuzhan Koç - Yağmur Tanrısevsin aşkı da 4 yılın sonunda bitti. Koç, bu kez Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtı. Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir'in arkadaş olduğu habeleri günlerce konuşuldu.

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23/08/2022 13:08