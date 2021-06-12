Hiç mi değişmeyecek?

Yaşadığımız adanın, yurdumuzun en büyük özelliği kutuplaşmalar içerisinde günümüze gelmesidir. Tarihi derinlerine kadar incelemeden ve dıştan bakarak da bu rahatça söylenebilir.

Farklı topluluklar bu adadan gitti, yerlerine başka halklar geldi. Depremler ve doğal afetlerin etkilerini saymazsak, yine de kökenleri aynı olmayan birçok halka ev sahipliği yapan bir adada yaşıyoruz.

Neden, niçin, nasıl sorularını sormaya gerek yok. Stratejik konumu, havası, suyu, toprağı, denizi, iklimi, doğal zenginlikleri, kıtaları birbirine bağlayan Akdeniz’in orta yerinde olması diye sayfa sayfa yazılabilecek nedenlere, niçinlere, nasıllara yanıtlar haddinden fazladır.

Teknoloji, medya, sosyal iletişim ağları çok hızlı geliştiği sürece, insanlar ve topluluklar yaşadıkları yerlerde daha da kökleşmeye başladı. Özetle köken ve halk değişimleri zamanla eskisi gibi tarih notlarına “olmuştu” diye düşülmekten çıktı.

Bu adada yaşayan bizlerin ise en büyük sorunu kimliksizlik, düzensizlik, sistemsizlik ve daha birçok olumsuz kelime ile tanımlanabilecek etkenler.

Sorunlar ise kökleştikçe kökleşiyor. İlkel yaşam koşullarından modern yaşam koşullarına geçtikçe toplumların talepleri artmaktadır. Ama sistemsizlik içerisinde sömürülmeye maruz kaldıkça, isyanlar çoğalmaktadır.

Dünyanın içinde bulunduğu durum nedeniyle birçok ekonomi çökmüş, birçok insan yaşam standartlarının çok altında yaşamakla yüz yüze gelmiş ve alışılmışlıklar değişmek üzere bir uyarı gelmiştir.

Pandemi başlangıcı sonrası ile geçirdiğimiz yaz aylarında rehavete kapılmış, hayatın normalleştiğini düşünerek eskisi gibi normalimize dönmeye çalışmıştık. Ne yazık ki geçtiğimiz kış ile birlikte bunu artık yapamayacağımız ve koşulların zorlaşmasıyla daha dibe vurabileceğimiz ihtimaliyle ile karşı karşıya geldik.

Bu adada sistemsizlik içerisinde modern dünyaya ayak uydurarak yaşamaya çalışmak ise toplum olarak bizleri daha da derinlere çekmiştir.

Nereden tutsak, neyi tutsak elimizde kalıyor. Sektörler teker teker çökmeye başlıyor ve bu toplumun herşeyi tekrardan kurmak için ne kadar takadinin kaldığı bilinmiyor.

Yaşadığınız ülkede hükümet veya devletin ihtiyaçlarınıza cevap vermesi, toplumun ihtiyaçlarını tespit etmesinden geçer. Ne yazık ki bu bizim ülkemizde olmayan bir şey.

Ya başkaları bizim için bunları tespit ediyor, ya da ezbere konuşmalar yapılarak tahminler üzerinden “ya tutarsa” yöntemi izleniyor.

Esasta toplumun ihtiyaçlarını belirlemek sağlıklı bir iletişim düzeninin kurulmasına bağlıdır. Küçük toplumlarda ihtiyaçların belirlenmesi için çok uzun analizlere ihtiyaç yoktur. Küçük dokunuşlarla hayatı güzelleştirmek, toplumu mutlu etmek mümkündür.

Lakin bu küçük dokunuşları yapacak olanlar, karar alacak olanlar toplum tarafından seçilip de o koltuklara oturuyorsa ama laf kalabılığı ve makam ego patlaması dışında hiçbir hizmet veremiyorsa isyan yakındır.

En kötü örnekle atom bombası. Eski savaş uçaklarını düşünün. Fırlatılmak üzere monte edilmiş bir füze. İçinde atom bombası. Görünüşü küçük, sonuçları vahim ve büyük. İşte toplumun küçük sorunları büyüdükçe etkisini gösterme şeklinin ne olacağı ortada. Temel bilimler yanılmaz.

Yapacağız, edeceğiz, planlıyoruz, programladık, takvimledik. Her hafta aynı nakarat.

“Haberim yok, bilgi edinceğim”. Arşivler biraz karıştırılır ve sonuç farklı. Toplumdan habersiz, toplumu resmen “ahmak” yerine koyarak yapılan beyanatlar, meclis konuşmaları, TV programlarında söylenenler.

Bunların hepsinin toplamı makam ve güç sarmalında kaybolan insanların yaptıklarından farksız değildir. Koltuklar ve makamlar geçicidir. Esas olan toplumun sizi seçtiği ve doldurmanız gereken o koltukta, hangi görevde olursanız olun, halka sunduğunuz hizmettir.

Bu toplum dün ekonomik olarak refah içerisindeydi. Haftada 3 yemeğe çıkar, yılda 2 kez tatil yapardı.

Bugün ise evde kuruş sayarak ailesini ve çocuklarını geleceğe nasıl taşıyacağını düşünmektedir. İşte esas dingilin kopuşu bu noktadır ve artık sorunlar toplumsal olarak herkesi ilgilendiren bir hale gelmişse, yönetenlerin bir “atom bombasına!” maruz kalması kaçınılmazdır.

Böyle giderse bugün değil ama yarın küçük ve çekirdekte görünen sorunlar büyük bir patlamaya yol açabilir. Yakındır az kaldı. Tarih tekerrürden ibaretdir!

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12/06/2021 10:31