Sınavlara Elit Eğitim Merkezi’nde hazırlanan öğrenciler ailelerini gururlandırdı “Hiçbir başarı tesadüf değildir” Elit Eğitim Merkezi öğrencileri hem Dr. Suat Günsel Burs Sınavı’nda hem de Türk Maarif Koleji (TMK) Giriş Sınavı’nda başarı gösterdi.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler bugün düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Üç sınav sonucunda en yüksek notu alan ilk on kişiye verilen Dr. Suat Günsel Burs Sıralama Sınavı’nda Elit Eğitim Merkezi öğrencilerinden Sarp Süey Bardak 288 puanla 1., 285 puan alan Bora Şekeroğlu 3., 278 puan alan Tansel Şık ise 8. oldu.

Elit Eğitim Merkezi’nden yapılan açıklamada ilk üçte iki öğrencilerinin bulunmasından mutluluk duydukları dile getirildi. Öte yandan Elit Eğitim Merkezi’nde sınava hazırlanan birçok öğrenci tam burs aldı.

Dereceye giren öğrenciler şöyle:

1- Sarp Süey Bardak ( Dr. Suat Günsel Burs Sınavı 1.’si)

2- Bora Şekeroğlu ( Dr. Suat Günsel Burs Sınavı 3.’sü)

3- Tansel Şık ( Dr. Suat Günsel Burs Sınavı 8.’si )

4- Lal Paşalar ( Tam Burs)

5- Laren Katrin ( Tam Burs)

6- Aras Çelik (Tam Burs)

7- Anda Etkin (Tam Burs)

Öğrenciler ne dedi?

Sarp Süey Bardak ( Dr. Suat Günsel Burs Sınavı 1.’si): Sınava düzenli ve sistemli bir şekilde çalıştım. Sorular çok kolaydı. Sınavım var diye sosyal faaliyetlerimden vazgeçmedim, ikisini bir arada götürmeyi öğrendim. Sınava hazırlanma sürecimde başta ailem olmak üzere Elit Eğitim Merkezi ve okulumun çok büyük katkısı oldu. Büyünce futbolcu yada müzisyen olmak istiyorum.

Bora Şekeroğlu ( Dr. Suat Günsel Burs Sınavı 3.’sü): Açıkça söylemek gerekirse sınava hiç çalışmadım ben dersi derste dinlerim bence en güzel öğrenme yöntemi budur. Diğer arkadaşlarıma da bu yöntemi tavsiye ediyorum. Sınava çalışma sürecim boyunca diğer sosyal faaliyetlerimi de sürdürdüm. Sınav sorular bence çok kolaydı. Başarı göstermemde ailemin ve Elit Eğitim Merkezi’nin katkısı çok büyüktür. Tüm arkadaşlarımı tebrik ederim.

Tansel Şık ( Dr. Suat Günsel Burs Sınavı 8.’si ): Sınav çok kolaydı. Bazı soruları biraz heyecanlandığım için yapamadım. Sınava hazırlanırken en çok sevdiğim spor olan yer tenisi oynamaktan vazgeçmedim. Bu süre boyunca yaş kategorisinde KKTC ve Türkiye birinciliklerim var. Kompozisyon yazmayı çok seviyorum hatta bugün Koopbank’ın düzenlediği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması’nda birincilik ödülü aldım. Sınava hazırlanırken annem ve babam hep yanımda oldu. Okul öğretmenlerim ve Elit Eğitim Merkezi’ne çok teşekkür ederim. Büyüyünce doktor olmak istiyorum.