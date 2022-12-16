Hiçbir Britanyalı taraftar tutuklanmadı

Britanyalı taraftarların Dünya Kupası tarihinde bir ilki gerçekleştirdiği açıklandı. Birleşik Krallık'ta (BK) polisin futboldan sorumlu biriminin başında olan Mark Roberts, ilk kez hiçbir Britanyalı taraftarın bir Dünya Kupası etkinliğinde tutuklanmadığını bildirdi.

BK'ye bağlı İngiltere ve Galler, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na katıldı. Galler grup aşamasında elenirken İngiltere, çeyrek finalde Fransa'ya mağlup oldu.

Aynı zamanda Cheshire Emniyet Müdürü olan Roberts, iki takımın taraftarlarının Katar'da örnek davranışlar sergilediğini söyledi. Britanyalıların herhangi bir olaya karışmadığını ifade eden yetkili, turnuvaya giden taraftarları övdü.

Roberts, Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda üç Britanyalı taraftarın tutuklandığını hatırlattı. Dünya Kupası etkinliklerinde genellikle en az birkaç Britanyalının başının polisle derde girdiğini kaydeden yetkili, "Sıfır sayısını daha önce görmemiştik" dedi.

Futbol haberleri sitesi BeSoccer, Katar'a seyahat etmenin pahalı olması ve uygulanan alkol kısıtlaması sebebiyle turnuvanın olaysız geçtiğini yazdı.

Roberts ise alkol kısıtlamasına dair şöyle konuştu:

Bunu tamamen alkol kısıtlamasına dayandırmak yanlış olur. Ancak kısıtlamanın bir nebze de olsa yardım ettiğini düşünüyorum.

İngiliz taraftarlardan "Özgür Filistin" sloganı

4 Aralık'ta İngiltere'nin son 16 turunda Senegal'i geçmesinin ardından İngiliz taraftarlarla görüşen İsrail resmi televizyon kanalı KAN 11'in canlı yayınında "Özgür Filistin" sesi yankılanmıştı.

Zafer sarhoşu İngilizlerle sohbet eden muhabir, "Futbol eve geliyor mu?" diye sormuştu. Ülkelerini futbolun anavatanı olarak gören İngiliz taraftarlar, son dönemde sık sık "Futbol eve geliyor" sloganını kullanıyor. Slogan, İngiltere'nin kupayı kazanıp ülkeye götürme umudunu gösteriyor.

Yayındaki İngilizler soruya "Evet" ve "Futbol eve geliyor" yanıtlarını vermişti. Taraftarlardan biri daha sonra "Daha da önemlisi özgür Filistin" diye bağırmıştı.

Independent Türkçe, Reuters, BeSoccer, BBC

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16/12/2022 20:14