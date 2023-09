Hiçbir Denetim Mekanizması Çalışmıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, Sayıştay’ın, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun, Maliye Teftiş Kurulu’nun ve Savcılık ile Mali Polis’in harekete geçmesi gereken hiçbir konuda harekete geçmediğine belirterek, bu durumun toplumun adalet duygusunu tamamen çökerttiğini vurguladı

Genç TV’de yayınlanan “Genç’te Sabah” programında Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtlayan Özkunt, hükümetin Kıbrıslıtürklerin iradesini yansıtmadığını ve ülkedeki en önemli sorunun da irade sorunu olduğunu belirtti.

Hükümetin “halka dayalı” değil atama bir yönetim olduğunu ve kendilerini o makamlara getiren Ankara’dan aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini kaydeden Özkunt, bunu her Bakanlık’ta her kurumda hükümetin her kademesinde görüldüğünü vurguladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda geçtiğimiz hafta yapılan ve şaibeleriyle kamuoyunda infial yaratan sınav münhaller konusuna değinen Özkunt, sınavlardaki şaibelerin dışında da aynı zamanda 63 kişinin arka kapıdan sınavsız-münhalsiz kuruma alındığını hatırlattı.

“Hiçbir denetim ve soruşturma mekanizması çalışmıyor” diyen Özkunt, kayıp/kaçak vergiler, alındığı iddia edilen rüşvetler ve özellikle Turizm Bakanlığı’nın peşkeş çektiği araziler olmak üzere hükümetin her kademesinde soruşturmaya tabi tutulması gereken şeyler yapıldığını vurguladı, dağıtılan yurttaşlıklarla da Kıbrıslıtürklerin bu topraklardan atılmak istendiği yönünde bir politika izlendiğini ve şimdiki atama hükümetin de bu oyunda bir piyon olduğunu dile getirdi.

Sayıştay’ın, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun, Maliye Teftiş Kurulu’nun ve Savcılık ile Mali Polis’in harekete geçmesi gereken hiçbir konuda harekete geçmediğine ve sessiz kaldığını dikkat çeken Özkunt, bu birimlerin hiçbirinin soruşturma ve denetleme görevlerini yerine getirmemesinin, toplumun adalet duygusunu tamamen çökerttiğini belirtti.

Özkunt, “Bunun yanında eğitimde, özel sektörde birçok sorun var, asgari ücretliler sefalet ücreti ile geçinmeleri yetmezmiş gibi bir de kayıt dışı çalıştırılıyor. Kayıt dışılık sanıldığından çok daha ciddi boyutlardadır” dedi.

Özkunt, TDP özelinde ve ülke siyaseti genelinde de değerlendirmelerde bulunarak, TDP’nin önünde bir kurultay süreci olduğunu ve partinin bu kurultaydan daha güçlü kadrolarla çıkacağını kaydetti ve “TDP dürüst ve şeffaflıkla, kendi cebini değil, kendi yandaşını değil de tümüyle toplumunu ve ülkesini gaile edinerek siyaset yapacak kadrolarla halkın karşısına çıkacak” dedi.





09/09/2023 17:33