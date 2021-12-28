Hiçbir şey ucuzlamıyor, ucuzlamayacak, zaten uzun zamandır ne ucuz ki bu ülkede?

Ülkede hiçbir şeyin ucuzladığı yok…

Zaten Kuzey Kıbrıs çok uzun zamandan beridir ucuz değil.

Zaten bu ülke ne zaman ucuz oldu unuttuk.

Ancak son iki haftadır, fiyatlar rekor hızıyla yükseldi.

Dövizin tavan yaptığı, Sterlin’in 24’ü aştığı günlerde fiyatlar tam uçmuştu.

Döviz düştü, fiyatlar düşmemekte diretiyor.

Bu işin bir süresi olduğu, öyle şak diye düşmeyeceği söyleniyor.

İyi de şak diye yükselirken niye şak diye düşmüyor?

Firmaların da market ve mağazaların da kendisini sağlama almaya çalıştığını, dövizdeki yükseklik nedeniyle sattığının yerine yenisini koyamayacağını ya da daha yüksek fiyata koyacağını, ciddi kayba uğrayacağını düşünerek, keskin/ ani ucuzlatma yapmadığı söyleniyor.

Dövizin uzun süre düşük kalacağına inanmıyorlar, her an yine yükselişe geçebileceğini düşünüyorlar, o nedenle bu şekilde davranıyorlar.

Onları da anlayabiliyorum, onlar da ayakta kalmak istiyor, zarar etmek istemiyor ama ya vatandaş?

Vatandaş ne yapsın, dar gelirli ne yapsın? Onu kim kurtaracak, o kendini nasıl sağlama alacak?

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Marketleri gezin, ucuz olanı satın alın. Pahalı satandan almayıp, onu cezalandırın” diyor.

Sayın Başbakan, nerede ucuz satış var ki?

Hiçbir yerde ucuz satış yok, her taraf pahalı, her tarafta fiyatlar uçuyor.

Dediğim gibi zaten hiç ucuz olmamıştı ki buraları.

Dövizin tavan yaptığı günlerde roket gibi yükselen fiyatlar gerilese de nereye kadar gerileyecek ki?

Şu anda fiyatlar çok yüksek, iki hafta önce de yüksekti.

İşte şimdi süper yüksek değil de yüksek seviyeye gelecek de sevinecek miyiz?

Vatandaş market market gezsin de ucuz olanı bulsun ha?

Öyle ucuz bir yer yoktur ama zaten herkesin de market market gezecek ne zamanı ne mecali var.

Gezip gezip de yakacağın benzine değmez, benzin de çok pahalı.

İki kuruş ucuz ürün bulacaksın diye yakacağın benzin ondan fazla olacak.

Sayın Başbakan, biliyor musunuz, ucuzluğuyla meşhur marketlerin de fiyatlarına yaklaşılmıyor.

Sağ olsun o ucuzluğuyla ünlü marketler de fiyatlarda öyle bir ayarlama yapıyor ki bir grup ürünün fiyatını birazcık ucuzlatırken bir grubu hissettirmeden yükseltiyor, bilinçli davranmazsan, gözünü iyi açmazsan, fark etmeden mağdur oluyorsun…

Hükümet ucuzlatmayla ilgili gelen önerileri dikkate almıyor, kendisi de açılım yapamıyor, yaptıkları yeterli olmuyor.

İthalatçıların, “Devlet 6 aylığına gıda ve temizlik ürünlerinden ithalatta aldığı KDV, stopaj ve Fiyat İstikrar Fonundan vazgeçsin” önerisine hükümet sıcak bakmıyor, çünkü gelirlerinden vazgeçmek istemiyor.

Kendisinin uygulamaya çalıştığı, gümrükte sabitlemenin de sınırlı üründeki KDV sınırlamanın da pek bir fayda edeceğine kimse inanmıyor.

Bu dertler hep böyle sürecek, çünkü hayatı ucuzlatmak için hükümet radikal kararlar alamayacak.

Halkın alım gücü yükselmedikçe, hükümetin cılız sözde tedbirleri fayda sağlamayacak.

En önemlisi de Türk Lirası kullandığımız sürece bu dertler hep başımıza gelecek.

Belki üç ay olmayacak, bir yıl olmayacak ama sonra yine olacak.

Birkaç yılda bir büyük döviz krizleri, büyük ekonomik krizler olacak ve fakirleşme anlamında yine başa saracağız, “borçlarımızı ödeyemeyecek duruma gelme”, “mahvolma, batma” dramlarını yine yaşayacağız.

Ne kadar zor olursa olsun, mutlaka stabil bir para birimine geçmeliyiz, geçmenin yollarını bulmalıyız, zorlamalıyız.

Türk Lirası kullanmak bizi perişan ediyor, buna duygusallıkla bakmamalı, gerçekçi gözle bakmalı, ekonomik akılla değerlendirmeliyiz.

Yıllardır çektiğimiz yetmedi mi? Şu andaki çaresizliği ve perişanlığı daha ne kadar çekeceğiz?

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28/12/2021 23:12