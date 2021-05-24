HIIT Cardio Nedir? Yüksek Yoğunluklu Interval Antrenman Nasıl Yapılır ?

Günümüzde genel olarak spor ve egzersizle ilgili en büyük problemlerden bir tanesi zaman sorunudur. İnsanların özellikle yoğun iş günleri içerisinde vakit ayıramadıkları spor, pek çok farklı ana dalı olan ve oldukça kapsamlı bir olgudur. Spor aktivitelerinde zaman sorunu olan bireyler için can kurtarıcı olan Yüksek Yoğunlukta Aralıklı Antrenman programı veya sık kullanılan ismiyle HIIT (High Intensity Interval Training) uygulamaları da günümüzde oldukça popüler bir şekilde tercih edilmektedir. Söz konusu bu uygulama, genel egzersiz programının yoğunluğunu artırmak amacıyla aerobik dayanıklılık teknikleriyle belirlenen hız ve dinlenme aralıkları şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Özellikle New York Times’da yayınlanmış olan bir makale ile popülerliği artan Yüksek Yoğunlukta Aralıklı Antrenman programı, söz konusu makale içeriğinde bir sandalye ve duvarın kullanılarak 12 çeşit yüksek efor sarf edilen bir egzersiz programı kapsamında okurlara anlatılmıştır. Temel olarak söz konusu makalede belirtilen HIIT Cardio uygulamaları;

• Çapraz zıplama hareketi,

• Duvara sırtınızı verip oturma,

• Şınav ve mekik egzersizleri,

• Sandalye üzerine tek ayakla çıkma,

• Çömelme ve sandalyeden destek alarak çömelme,

• Plank duruşu egzersizi,

• Hareketsiz olarak büyük adım atma,

• Lunge egzersizi, kol açma uygulamaları ve

• Yan karın için sabit duruş hareketlerini içermektedir.

HIIT Cardio Nasıl Yapılır?

Genel olarak HIIT uygulamaları, her bir egzersizin ardından temel bir dinlenme sürecini de beraberinde getirmektedir. Oldukça yorucu olan söz konusu bu egzersizlerin her bir tanesi 30 saniye yapıldıktan sonra 10 saniyelik bir dinlenme süreci geçirilmelidir. Söz konusu bu dinlenme sürecinde çalışmayan temel kas dokuları da egzersiz programına doğru bir şekilde uyum sağlamakta ve büyük ölçüde zorlanmamaktadır. Temel olarak 7 dakikalık bir egzersiz süresine sahip olan HIIT Cardio programları, monotonluktan uzak ve oldukça yorucu egzersiz programları arasında da kendisine yer bulmaktadır. Özellikle spor salonlarına gitme imkanı olmayan bireyler tarafından yüksek oranda tercih edilmekte olan bu gibi uygulamalar, çeşitli kompleks spor aletlerine de gerek olmaması sebebiyle günümüzde bir hayli popülerdir.

HIIT Cardio Antrenmanları

Bireylerin istediği her türlü kapalı ortamda temel egzersiz faaliyetlerini yapmalarına da olanak tanıyan HIIT Cardiouygulamaları, aynı zamanda antrenman sonrasında da oksijen tüketim etkisi ile dinlenirken dahi %10 daha fazla kalori yakılmasını sağlamaktadır. Çok daha kısa süren egzersizler sayesinde de nispeten eklemler çok daha az yorulmakta ve sakatlık riski de büyük ölçüde azalmaktadır. Program temel olarak 7 dakika civarında sürse de, söz konusu bu egzersizlerin 1 saat içerisinde 2 ila 3 kez yapılması tavsiye edilmektedir. Kasların dinlenmesine doğru bir süre ayrıldığında oldukça efektif olan HIIT Cardio programları, genel olarak gün içerisinde kalori yakılmasında da bir hayli önemli bir faktör olarak da karşımıza çıkmaktadır.

HIIT Cardio’nun Sağlık Açısından Önemi

Çeşitli akademik araştırmalar, direnç egzersizleri ve genel kardiyoyu da içeren tüm vücut odaklı HIIT programlarının insan sağlığı üzerinde de oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Genel metabolizma hızının artırılması, yeterli kas kazanımının sağlanması ve bireyin vücudunda var olan kas kütlesinin de korunması için elzem olan HIIT Cardio antrenmanları, yaklaşık olarak 15 ila 20 dakikalık bir süre içerisinde 400 kalori yaktırmasıyla da öne çıkmaktadır. HIIT Cardio antrenmanları; yağ yakımının artırılması, genel insülin seviyesinin dengelenmesi ve oksijen kapasitesinin artırılması açısından da bir hayli önemlidir. Yağ yakmak isteyenlere Özper Özorun tavsiyesi olarak HIIT Cardio önerilir. Kilo vermek isteyen bireyler tarafından da oldukça popüler bir şekilde tercih edilen bu uygulamalar, alanında uzman bir hekim bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğinde de çok daha güvenli olmaktadır.

Özper Özorun

KKTC Güreş - Kickbox - Kempo Şampiyonu

Türkiye MMA Şampiyonu

Bu habere tepkiniz:



24/05/2021 16:21