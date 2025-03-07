Hikmet Uluçam’ın bahçe sergisinin 10’uncusu yarın başlıyor

Sanatçı Hikmet Uluçam’ın siklamen, lale ve kaktüs ağırlıklı bitkilerinin yer aldığı Lapta’daki bahçesi, yarın onuncu kez ziyarete açılıyor.

“Hikmet Uluçam 10. Cyclamen+Bahçe Sergisi”nin açılışı yarın saat 14.00’te yapılacak. Aynı anda “Afrodit’in Zeytin Ağaçları” adlı fotoğraf sergisi de izlenime sunulacak.

Uluçam’ın 30 yılı aşkın süredir yetiştirdiği, türü tükenme tehlikesi altında olan bitki ve ağaçlarının bulunduğu Lapta’daki bahçesi, yarın bir kez daha ziyaretçilere açılıyor.

Bahçe sergisi 13 Nisan’a kadar 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek. Sergi, pazartesi ve perşembe günleri ziyarete kapalı olacak.

Hikmet Uluçam’ ait “Cactus Gardens Art Gallery” 64, İsmail Beyoğlu Caddesi Lapta’da bulunuyor.