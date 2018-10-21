Hilal Cebeci: Gerçek bir devrimci olmaya çalışıyorum

Hilal Cebeci, İtalyan direniş marşı ‘Çav Bella’yı (Bella Ciao) yeniden yorumladı. Klipteki popo sallama figürleriyle eleştirilerin odağı oldu.

Cebeci Hürriyet'e verdiği röportajda “Türkiye’de sol bitmiştir” ve “Gerçek bir devrimci olmaya çalışıyorum” dedi.

‘Çav Bella’ da 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyan partizanların söylediği bir şarkı ama...

- Avrupa’daki kültüre göre bir işçi marşı önemlidir, saygı duyulmalıdır ancak dans etmek, tekno müziklerle söylemek saygısızlık kabul edilmez. Artık evrenselleşmiştir, herkesin şarkısıdır.

“Bu şarkıyı söyleyerek devrimcilerin ruhunu sızlattı” eleştirilerine ne diyorsunuz?

- Bunu devrimcilerin ruhlarına sormak lazım. Böyle düşünen insanların devrimcilik nedir, bu ideoloji neyi savunur, insanın gündelik hayatına nasıl yansımalı gibi sorularla meşgul olmalarını tavsiye ediyorum.

◊ Siz solcu ya da devrimci misiniz?

- Kendimi sola daha yakın hissediyor, gerçek bir devrimci olmaya çalışıyorum.