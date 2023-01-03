Hile ile hırsızlık yaptı!

Lefkoşa’da Göçmenköy’de A.O.I.(E-33) bir veteriner kliniğinden toplam 2 bin 100 TL değerindeki köpek maması, köpek gezdirme ipi, kıyafeti, taşıma kafesi, yatağı ve ışığı parası olmadığı halde alarak, söz konusu ürünlerin parasını evinde ödeyeceğini beyan edip sahte davranışla ürünlerin evine gelmesini sağladıktan sonra, söz konusu ürünlerin parasını ödemeyip hile ile çaldı. A.O.I. tutuklanırken, tüm ürünler evinde bulunarak emare olarak alındı.

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03/01/2023 15:27