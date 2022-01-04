Hile ile Sirkat soruşturması sürüyor

Telefon ile birçok kişiyi arayarak dolandıran zanlılar Harun Sırakaya, Elmaz Karamanoğlu ve Kenan Aslan’ın tutukluluk süresi uzatıldı.

Harun Sırakaya’nın hücrelerdeki bir tutuklunun pozitif çıkması nedeniyle temaslı olduğundan tutukluluk talebi gıyabında yapıldı.

Polis, Hile ile Sirkat meselesi ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini ve bu olayın toplumumuzda büyük bir infial yarattığını belirtti. Polis, zanlıların telefonlarına data incelemesi yapıldığını, aranan bir şahıs ile ilgili Türkiye Polisi ile irtibata geçildiğini söyleyip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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04/01/2022 11:12