Hilmi Çelebioğlu Anısına Yarışacaklar

24 Mayıs 2019 tarihinde Lefkoşa-Girne Anayolunda geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz,Offroad camiasının sevilen ve genç yarışçılarından Hilmi Çelebioğlu anısına, Kyrenia Offroad Derneği,Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ve Kıbrıs Türk Motorsiklet Kurumu Katkıları ile özel bir yarış düzenleniyor.

1 Haziran 2019 Cumartesi Alagadi ile Alevkayası arasında hazırlanan parkurda gerçekleştirilecek bu özel yarış Hilmi Çelebioğlu anısına düzenlenmiş olup 2019 yılında gerçekleşecek olan hiçbir offroad şampiyonasına puan vermeyecektir.

Sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübünün yapacağı yarış da sürücüler, biri antrenman olman üzere parkuru toplamda üç kez geçecekler.

Yarışın kayıtları ise 29 Mayıs Çarşamba günü (yarın) tamamlanacak olup kayıt yerleri aşağıda belirtildiği yer ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

Girne: 15:00-16:00 saatleri arasında Doğanköy de

Lefkoşa: 16:30-17:30 saatleri arası Sun Rent A Car’da yapılabilecektir.