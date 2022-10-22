Hilton Otel çatısında yangın￼

Güney Lefkoşa’da bulunan “Hilton Otel’in” çatısında yapılan tamir çalışmaları sırasında yangın çıktı, otel güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Lefkoşa’da bulunan Hilton Otel’in çatısında yürütülen tamir çalışmaları sırasında yangın çıktığını, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesine gerek kalmadan otel çalışanları tarafından söndürüldüğünü yazdı.

Yoğun duman sebebiyle birçok bölgeden görülen yangın sebebiyle otelin geçici bir süreliğine boşaltıldığı da aktarıldı.

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22/10/2022 13:07