Himalaya'da binlerce 'antik virüs' uyanmak üzere: '41 bin yıl sonra ortaya çıkmaya hazırlanıyorlar, büyük tehdit'

Himalaya Dağları'ndaki Guliya Buzulu'nda yapılan araştırmalarda, yaklaşık 41 bin yıldır donmuş toprakta saklanan bin 700'den fazla yeni virüs türü keşfedildi. Küresel ısınmanın etkisiyle buzulların erimesi sonucu bu eski virüslerin çözülerek insanlık için potansiyel bir tehdit oluşturabileceği endişesi doğdu.

Araştırmacılar, keşfedilen virüslerin çoğunun bakterileri enfekte ettiğini, dolayısıyla doğrudan insanları hedef almadığını belirtiyor. Ancak bu keşif, virüslerin geçmiş iklim değişikliklerine nasıl uyum sağladığını ve gelecekteki değişimlere nasıl tepki verebileceğini anlamak için önemli veriler sunuyor.

Araştırma geçmiş ve gelecek i̇çin uyarıyor

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı ZhiPing Zhong, bu çalışmanın, devam eden küresel iklim değişikliği bağlamında viral adaptasyon anlayışımızı geliştirebileceğini vurguladı. Araştırma, özellikle Son Buzul Çağı'nın bitişi olan 11 bin 500 yıl önceye ait virüs toplulukları ile iklim değişikliği ve virüs gelişimi arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor.

Uzmanlar: Pandemi riski düşük, yeni virüsler daha büyük tehdit

Uzmanlar, donmuş toprakta bulunan bu eski virüslerin pandemiye yol açma potansiyelinin düşük olduğunu belirtse de, yeni virüslerin evrimleşmesinin daha büyük bir endişe kaynağı olabileceğine dikkat çekiyor. Buzulların çözülmesiyle ortaya çıkan bu keşif, bilim dünyasında dikkatle takip ediliyor.