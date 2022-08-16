Himalayalar'da 38 yıl önce kaybolan askerin ceset kalıntıları bulundu

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16/08/2022

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Himalayalar'da 38 yıl önce kaybolan askerin ceset kalıntıları bulundu

Hindistan'da yetkililer, Himalayalar'daki Siachen Buzulu bölgesinde devriye gezerken düşen çığda kaybolan askerin ceset kalıntılarının 38 yıl sonra bulunduğunu açıkladı.

Hindistan'da Uttarkand eyaletinden üst düzey yetkili Manish Kumar, 38 yıl önce kaybolan Chandrashekhar Harbola'ya ait ceset kalıntılarının bulunduğunu ve memleketine getirileceğini söyledi.

Kumar, ölen kişinin kimliğinin yaka kartındaki numaradan tespit edildiğinin bilgisini verdi.

1984 yılında çığa yakalandı ve kayboldu

Hindistan Savunma Bakanlığından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Chandrashekhar Harbola, 1984'te Siachen Buzulu'nda bir devriye operasyonu sırasında çığa yakalanmış ve kaybolmuştu.

16/08/2022 12:20
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TAGS: HimalayalaR
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