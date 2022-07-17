Hıncal Uluç öldü mü? Hıncal Uluç’un sağık durumu nasıl? Vefat etti iddialarıyla ilgili açıklama geldi

Sabah Gazetesi Spor Yazarı Fatih Doğan, “Hıncal Uluç öldü!” yanlış bilgisini düzeltmek adına ilgilenen en yakın kişiyle konuşarak 3 saat önce zaruret üzerine bu paylaşımı yapmıştım. Yine benzer bir dolaşım olunca 22.15’te yine sordum.

Durumu stabil. Yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Allah şifa versin.” dedi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım… Sesi çok kötü geliyordu… Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış… Allah’a Teala acil şifalar ihsan eylesin…” demişti.

Galatasaray’ın eski yöneticisi Urak Aküzüm ise Uluç’un entübe edildiğini aktarmıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aküzüm, “Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz…” ifadelerini kullandı.

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17/07/2022 10:24