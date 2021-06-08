Hindistan 18 yaş üstü herkesi aşılayacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede aşı arzının artacağını ve 21 Haziran itibarıyla 18 yaş üstü herkese aşılama yapılacağını duyurdu. Ülkede son zamanların en düşük vaka sayıları kaydediliyor.

Pandemi sürecinde zorlu bir dönem geçiren Hindistan aşılama programında yeni adımlar atıyor.

“Merkezi hükümet şimdi aşılamanın tüm kontrolünü geri alıyor” diyen Başbakan Narendra Modi, aşı programının yüzde 25'inin önümüzdeki iki hafta içinde eyaletlerden merkezi hükümete geri verileceğini söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, önümüzdeki haftalarda ülkenin COVID-19 aşı dozu arzının artacağını, 21 Haziran'dan itibaren 18 yaşın üzerindeki tüm Hintliler için eyaletlere ücretsiz aşı sağlayacağını duyurdu.

Devlet tarafından uygulanan tüm aşılar ücretsiz olacak, ancak sıra atlamak isteyenler özel hastanelere gidebilecek.

Modi, olası bir nazal versiyon da dahil olmak üzere daha fazla aşının yolda olduğunu söyledi.

En düşük vaka sayısı kaydedildi

Modi’nin açıklaması Hindistan'ın iki ay içinde en düşük COVID-19 vakasını kaydettiği sırada geldi.

Hindistan’da son olarak 100 bin'den fazla yeni vaka kayıtlara geçti.



Yoksullara yardım programı

Başbakan ayrıca, yoksullar için sosyal yardım programından kasım ayına kadar 800 milyon insanın yararlanacağını söyledi.

Modi, "Kimse aç yatmasın. Hükümet bu salgın sırasında yoksulların yanında" dedi.

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08/06/2021 13:06