Hindistan 31 Uydu Fırlattı

Ülke medyasında yer alan haberde, ISRO'nun hiperspektral görüntüleme uydusunun yanı sıra 30 uyduyu Sriharikota uzay üssünden PSLV-C43 roketiyle yörüngeye gönderdiği bildirildi.

Hindistan'ın ilk hiperspektral görüntüleme uydusunun tarım ve askeri alanlarda kullanılacağı ifade edildi.

Uzaya gönderilen diğer 30 uydunun başka ülkelere ait olduğu kaydedildi.

Hindistan geçen yıl Sriharikota uzay üssünden yörüngeye 104 nano uydu göndermişti.