Hindistan ABD'ye rağmen S-400'e imza attı

Hindistan Başbakanı Modi ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen Rusya'dan S-400 alımı anlaşmasına imza attı. İmza töreni Rusya Devlet Başkanı Putin'in Hindistan ziyareti sırasında gerçekleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan'ı ziyaret ediyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle görüşen Putin, S-400 hava savunma sistemi anlaşmasını da sonlandırdı.

İki ülke liderleri 5 milyar dolarlık anlaşmaya imzayı attılar. Hindistan Rusya'dan altı S-400 platformu satın alacak.

Hindistan ayrıca Rusya'ya 6 nükleer santral de yaptıracak.

ABD'DEN HİNDİSTAN'A S-400 UYARISI

Bir süre önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Asya ve Pasifikten Sorumlu Müsteşarı Randall Schriver, Hindistan'a S-400 uyarısında bulunmuştu.



ABD'nin Hindistan ile ilişkilerini her koşulda devam ettirip ettiremeyeceğine yönelik soruya da cevap veren Schiver, "Hindistan'ın Rusya'dan yeni platform ve sistem almaya devam etmesine ilişkin ciddi endişelerimiz var" yorumunu yapmıştı.



Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımının iki ülke arasındaki üst düzey toplantılarda gündeme geleceğine işaret eden Schiver, "Hindistan'ın Rusya'dan silah ya da savunma sistemi (S-400) alması durumunda bu ülkeye yaptırım uygulanmasında bir imtiyaz kullanıp kullanmayacağımızı garanti edemem" demişti.



Daha önce S-400 hava savunma sistemleri satın alan Çin'e karşı yaptırım uygulama kararı alan ABD, Türkiye’ye de S-400 satın alma kararı nedeniyle tepki göstermişti.