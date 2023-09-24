Hindistan, 'Adalet için Sihler' hareketi liderinin mal varlıklarına el koydu

Hindistan ile Kanada arasında gerilime yol açan Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisinin öldürülmesi olayının yankıları sürerken, Hindistan, "Adalet için Sihler" (SFJ) hareketinin liderinin mal varlıklarına el koydu.

Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından Kanada ile Hindistan arasında gerilim devam ederken Hindistan'dan yeni bir adım geldi.

Hindistan Ulusal İstihbarat Ajansından yapılan açıklamada, KLF yanlısı SFJ lideri Gurpatwant Singh Pannun'un ülkedeki evi ve arazilerine el konulduğu belirtildi.

Pannun'un 2020'de "terörist" ilan edildiğine işaret edilen açıklamada, Pannun'un, üst düzey Hint diplomatlara ve hükümet organlarına bariz tehditler savurduğu, son günlerde ise Kanada'daki Hintlerden ülkeyi terk etmelerini istediği anımsatıldı.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlıyor.