Hindistan Cevizi Yağı ‘Saf Zehirdir’. Harvard’lı Profesör’den Şok Açıklama

Hindistan cevizi yağı, bazı sağlıklı gıda satan mağazalar ve sağlık sitelerine göre, saç, cilt, zihinsel sorunlar, obezite ve hemoroid sorununa kadar bir çok şeye yardımcı olduğu söylenir. Fakat hindistan cevizi yağının birçok hastalık için bir tedavi seçeneği olması bir Harvard profesörü tarafından reddedildi.

Hindistan Cevizi Yağı Yiyebileceğiniz En Kötü Şeylerden Biri!

Harvard TH Chan halk sağlığı okulunda çalışan bir epidemiyolog olan Karin Michels, süper gıdalar hakkında skandal açıklamalarda bulundu özellikle “saf zehir” olarak bahsettiği hindistan cevizi yağını “yiyebileceğiniz en kötü şeylerden biri” olarak nitelendirdi.

Michels, “Hindistan Cevizi Yağı ve Diğer Beslenme Hataları” başlıklı bir konferansta, “Önleme ve Tümör Epidemiyoloji Enstitüsü” nün ikinci akademik pozisyonunda bulunduğu Freiburg Üniversitesi’nde bu açıklamalarda bulundu. Almanca olarak sunulan konuşma, YouTube’da neredeyse bir milyon kez izlendi.

Michels: Hindistan Cevizi Yağı yüksek oranda doymuş yağ içeriyor

Michels, hindistan cevizi yağının yüksek oranda doymuş yağ içerdiği ile ilgili yaptığı uyarıda, LDL kolesterolü istenmeyen seviyelerde yükselttiği ve böylece kardiyovasküler hastalıkriskini artırdığı yönündeydi. Hindistan cevizi yağı, %80’den fazla doymuş yağ içerir, domuz yağı miktarının iki katından fazladır ve sığır yağından % 60 daha fazladır.

Geçtiğimiz yıl, Amerikan Kalp Derneği, hindistan cevizi yağı hakkındaki çalışmaları gözden geçirdi. ABD halkının dörtte üçü hindistan cevizi yağının sağlıklı olduğunu düşünürken, araştırmada, beslenme uzmanlarının sadece % 37’sinin sağlıklı olduğunu kabul ettiğini belirtmiştir. Yazarlar, popüler basında hindistan cevizi yağının pazarlanması konusundaki algıya dikkat çekmişlerdir. “Hindistan cevizi yağı, kardiyovasküler hastalıkların bir nedeni olan LDL kolesterolü artırdığı ve olumlu etkilerin dengesini bozduğu için hindistan cevizi yağının kullanılmamasını tavsiye ediyoruz” yorumu ile sonuçlandırdı.

British Nutrition Foundation, “Hindistan cevizi yağı, diyete dahil edilebilir”

Diğer kuruluşlar da benzer uyarılar yayınladı. British Nutrition Foundation, “Hindistan cevizi yağı, diyete dahil edilebilir, ancak doymuş yağlardan yüksek olması nedeniyle, sadece küçük miktarlarda alınarak sağlıklı ve dengeli bir diyetin bir parçası olarak kullanılmalıdır” dedi. “Hindistan cevizi yağının yemeklerde kullanılmasının yararlarını destekleyen güçlü bilimsel kanıtlar yoktur”.

Bütün bu uyarılara rağmen, Holland and Barrett gibi sağlıklı gıda mağazalarında yapılan promosyonlar ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü destekçiler , tüketici araştırma grubu Kantar’a göre, İngiltere’nin son yıllarda hindistan cevizi yağı kullanımında artışa neden oldu. ABD’de, Hindistan cevizi yağı satışları, pazar araştırması şirketine göre 2015 yılında 229 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Hindistan cevizi yağı, Tereyağında bulunandan fazla doymuş yağ içeriyor

İngiliz Kalp Vakfı’nda kıdemli bir diyetisyen olan Victoria Taylor, “Hindistan cevizi yağı yaklaşık % 86 oranında doymuş yağ içerir, bu oran tereyağında bulunan doymuş yağların yaklaşık üçte birinden fazladır” dedi.

“Doymuş yağlardan yüksek beslenmenin kandaki HDL olmayan kolesterol ile ilişkili olduğunu biliyoruz ve yüksek kolesterol koroner kalp hastalığı ve inme için ciddi bir risk faktörüdür.”

Hindistan cevizi yağında bulunan doymuş yağın bir kısmı iyi

“Hindistan cevizi yağında bulunan bazı doymuş yağların bizim için diğer doymuş yağlardan daha iyi olabileceğine dair araştırmalar vardır, ancak bu zamana kadar kesin bir cevap veren yeterli bir araştırma yoktur.”

“Araştırmalarda ortaya çıkan şeylerden bir diğeri ise doymuş yağları, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı gibi bitkisel doymamış yağlarla değiştirmenin LDL kolesterol seviyelerini azaltmaya yardımcı olmada etkili bir yol olduğu ve bu yüzden daha sağlıklı bir seçim olacağıdır.”

Hindistan cevizi yağı kullanımı sınırlı olmalı

“Hindistan cevizi yağının tadını seviyorsanız, tereyağında olduğu gibi, tüketmenizde bir sakınca yoktur. Ancak, kendinizi küçük miktarlarla sınırlamak ve bunun yerine günlük seçim olarak doymamış yağlar kullanmak en iyisidir.”

KAYNAK: Hindistan Cevizi Yağı ‘Saf Zehirdir’. Harvard’lı Profesör’den Şok Açıklama