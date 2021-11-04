Hindistan, Covid-19 salgınının gölgesinde ışık festivalini kutluyor

Hindistan'da en önemli festivallerden biri olan Diwali Festivali, yeni tip corona virüs salgınının gölgesinde kutlanıyor.

Resmi olarak 35 milyondan fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ve 450 binden fazla ölümle salgından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da ışık festivali Diwali heyecanla karşılandı.

Başkent Yeni Delhi'de büyük kalabalıkların festival öncesinde pazarları doldurmasının ardından yetkililer, bu tür eylemlerin vaka sayılarında artışa sebep olarak Hindistan'ın sağlık sistemini zor duruma sokabileceğini belirtti.

Ülkede, mayıs ayında günlük 400 binlere ulaşan vaka sayıları son dönemde 10 binlere gerilemiş olsa da uzmanlar üçüncü bir dalganın kaçınılmaz olduğunu söyleyerek halkı rehavete karşı uyardı.

HAVAİ FİŞEKLER HAVA KİRLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Kutlamalar sırasında havai fişek kullanımının da her yıl hava kirliliği seviyelerini kötüleştirdiği bildirildi.

Hava kirliliğinin tehlikeli seviyelere yükseldiği ve kalın bir sis örtüsüyle kaplanan Delhi'de, bu durumun daha kötüye gittiği ifade edildi.

Diwali'den önce birkaç eyalet havai fişek kullanımına tamamen veya kısmi yasaklar getirdi.

Işığın karanlığa ve iyiliğin kötülüğe karşı zaferini sembolize etmek için insanların kandil ve mumlar yaktığı ışık festivali Diwali, bazıları için de yeni bir yılın başlangıcını işaret ediyor.

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04/11/2021 13:46