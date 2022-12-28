Hindistan Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın 29-31 Aralık’ta Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği, bu çerçevede askerî işbirliği, enerji ve mülteciler alanlarında ikili memorandum ve anlaşmalar imzalanacağı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar’ın, Rum dengi Yoannis Kasulidis’in davetlisi olarak gerçekleştireceği ziyaret sırasında eğitim, ekonomi, güvenlik, savunma v.b alanlarda ilişkilerin daha da derinleştirilmesi perspektifinin ele alınacağını kaydetti.

iki taraf arasında askerî işbirliği, enerji, mülteciler gibi alanlarda ikili memorandum ve anlaşmalar imzalanacağına işaret eden Dimitriu, Hindistan Dışişleri Bakanlığı’na Türkiye’nin KKTC’nin tanınması yönündeki çabaları ve Rum yönetimi aleyhine yeni emrivakileri hakkında bilgi vereceklerini de sözlerine ekledi.

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28/12/2022 09:55