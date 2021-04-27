Hindistan hükümetini eleştiren tweetleri silen Twitter'a tepki

Hindistan hükümeti, Twitter’dan hükümetin yeni tip koronavirüs mücadelesini eleştiren tweetlerin kaldırılmasını istedi.

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27/04/2021

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Hindistan hükümetini eleştiren tweetleri silen Twitter'a tepki

Hindistan hükümeti, Twitter’dan hükümetin yeni tip koronavirüs mücadelesini eleştiren tweetlerin kaldırılmasını istedi. Twitter’ın bazı tweetleri silmesi üzerine insan hakları savunucuları ve muhalefet partileri karara itiraz etti.

Hindistan hükümetinin yasal talebinin ardından Twitter hükümeti eleştiren bazı tweet'leri yayınlamadı.

Milletvekillerine ve insan hakları aktivistleri, Hindistan hükümetinin pandemi mücadelesini eleştirdiği görülen düzinelerce tweetin kaldırılmasına tepki gösteriyor.

Bilginin ve hükümete yönelik eleştirilerin bastırılmasının yalnızca Hindistan’ı değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki insanları riske attığı belirtiliyor.

Hindistan'ın Bilgi Teknolojisi Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Vaka sayıları rekor seviyede

Ülkede yeni tip koronavirüs vakaları günde yaklaşık 353 bin rakamına yükselen rekor bir seviyeye ulaştı.

Vaka sayılarının artışından sorumlu tutulan Başbakan Narendra Modi hükümetine ve eyalet yetkililerine, büyük dini ve siyasi toplantıların yapılmasına izin verdiği yönünde tepkiler giderek büyüyor.

Twitter taleplerin incelendiğini bildirdi

Twitter hükümetten gelen taleplerin Twitter kuralları ve yerel yasalar uyarınca incelendiğini söyledi.

Twitter'ın Hindistan'da yaklaşık 17,5 milyon kullanıcısı var.

Twitter, 30 Haziran 2020'ye kadarki altı aylık en son şeffaflık raporunda, 53 ülkeden içeriğin kaldırılması için 42.220 yasal talep aldığını belirtti.

27/04/2021 11:33
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TAGS: Koronavirüs, Hindistan, Twitter
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