Hindistan, pilotlar ve kabin memurlarının parfüm kullanmasını yasaklamayı planlıyor

ads ads ads ads
02/10/2023

ads
Hindistan, pilotlar ve kabin memurlarının parfüm kullanmasını yasaklamayı planlıyor

The Hindu sitesinin haberine göre DGCA, alkollü ürünlerin kullanımına ilişkin tüzükte değişiklik teklif etti.

Yönetmelikte halihazırda pilotlar ve kabin memurları hakkında uçuş öncesi ağız gargarası ve diş jeli gibi alkol içeren ürünlerin kullanımına ilişkin düzenleme olmasına karşın, önerilen yeni düzenlemede parfüm kullanımına da değinildi.

Yeni düzenlemede mürettebat tarafından parfüm kullanılmaması, aksi durumda alkolmetreyle yapılacak testlerin pozitif sonuç verebileceği duyuruldu

Sağlık durumları nedeniyle alkol içeren ürün veya ilaç kullanan mürettebatın, uçuş öncesi kurum doktoruna muayene olmaları gerektiği vurgulandı.

02/10/2023 15:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Hindistan, pilot, haber, kabin memurları
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.