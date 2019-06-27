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Hindistan uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

İngiltere'ye acil iniş yapan uçak, ihbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından seferine devam etti

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27/06/2019

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Hindistan uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Hindistan'dan ABD'ye sefer yapan uçağın İngiltere'ye acil iniş yapmasına neden olan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.     Hindistan medyasında yer alan haberlere göre, havayolu yetkilileri,  Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Mumbai'den ABD'nin New Jersey eyaletindeki  Newark şehrine giden 191 sefer sayılı Air India uçağında bomba olduğuna dair  ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.   Uçağın kalkışının ardından Mumbai Havaalanı'na gelen tehdit içerikli  ihbar telefonu nedeniyle uçağın, tedbir amacıyla Londra'nın kuzeybatısındaki  Stansted Havaalanı'na indirildiği, yapılan kontrollerin ardından uçağın  yolcularıyla birlikte tekrar havalandığı belirtildi.      

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TAGS: Hindistan uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı, haber, kıbrıs,
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