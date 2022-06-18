Hindistan ve Bangladeş'te aşırı yağıştan 41 kişi öldü
18/06/2022
Bangladeş ve Hindistan'da aralıksız süren yağış sebebiyle 41 kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'te haftalardır süren muson yağmurları can alıyor.
21 kişi yıldırım düşmesi, 4 kişi de toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybetti. Aralıksız yağışın yol açtığı selde 4 milyondan fazla kişi mahsur kaldı.
Hindistan'da da aşırı yağış yaşanıyor. Aşırı yağış Hindistan'da da can aldı.
Meghalaya eyaletinde toprak kaymaları ve nehir taşkınları sebebiyle perşembe gününden bu yana 16 kişi yaşamını yitirdi.