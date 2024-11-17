Hindistan yerli uzun menzilli hipersonik füzesini test etti

Hindistan Savunma Bakanlığı, menzili 1500 kilometreyi aşan yerli bir hipersonik füzeyi denediğini duyurdu…

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17/11/2024

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Hindistan yerli uzun menzilli hipersonik füzesini test etti

 

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, test edilen yerli füzenin büyük miktarda faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, menzili 1500 kilometreyi aşan hipersonik füzenin "manevra kabiliyeti ve hassas isabet başarısının" uçuş verileriyle teyit edildiği kaydedildi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh de yaptığı açıklamada, füze denemesini "tarihi başarı" şeklinde niteleyerek, "Bu test Hindistan'ı, ileri askeri teknolojiye sahip ender uluslar kategorisine taşımıştır." ifadesini kullandı.

Test edilen hipersonik füzenin, Haydarabad'daki Dr. APJ Abdul Kelam Füze Kompleksi ile Savunma Araştırma ve Geliştirme Kurumu ortaklığıyla geliştirildiği bildirildi.

 

17/11/2024 15:14
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TAGS: Hindistan yerli uzun menzilli hipersonik füzesini test etti
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