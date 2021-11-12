Hindistan zehirli dumana boğuldu

Dünyanın en kirli başkenti olarak bilinen Yeni Delhi tarım arazilerinde ekin atıklarının yakılmasındaki artış nedeniyle zehirli bir dumana büründü. Hindistan'ın Federal Kirlilik Kontrol Kurulu'na göre, hava kalitesini mümkün olan en kötü dereceye yaklaştı. Yetkililer zehirli sisin önceden solunum sıkıntısı olan insanları ciddi şekilde etkileyeceğini belirterek maske uyarısı yaptı.

Sıcaklıktaki düşüş, rüzgar hızı ve çevredeki tarım arazilerinde ekin atıklarının yakılmasındaki artış nedeniyle Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi kalın bir zehirli duman bulutu kapladı.

HAVA KALİTESİ MÜMKÜN OLAN EN KÖTÜ DERECEYE YAKLAŞTI

Sis görünürlüğü önemli ölçüde azalttı ve birkaç yüz metre ötesini görmeyi neredeyse imkansız hale getirdi. Görüş mesafesinin düşmesi şehirdeki trafiği adeta felç etti. Hindistan'ın Federal Kirlilik Kontrol Kurulu'na göre, hava kalitesini mümkün olan en kötü dereceye yaklaştı.

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12/11/2021 18:10