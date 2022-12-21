Hindistan'da 206 metrelik köprü, açılışına birkaç gün kala ikiye ayrıldı

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yeni inşa edilen bir köprünün bir kısmı resmen halka açılamadan çöktü.

Independent Türkçe’nin haberine göre, eyaletin Begusarai ilçesindeki Burhi Gandak nehri üzerine inşa edilen köprünün bir parçası pazar sabahı koparak suya düştü. Yetkililere göre, 206 metre uzunluğundaki köprüde bir çatlak tespit edilmesinin ardından araçların köprüden geçmesi yasaklandı.

Olay sırasında köprüde kimse bulunmadığı için çökme sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

Yapımına 2016'da başlanan köprü, eyalet hükümeti programı kapsamında 134 milyon Rupi (yaklaşık 30 milyon TL) maliyetle inşa edilmişti.

Sosyal medyada yer alan fotoğraf ve videolarda köprünün iki büyük parçasının nehir suyunda yüzdüğü görülüyor.

İki yerel bölge arasında ulaşımı açması amaçlanan köprünün, yaklaşık 30 bin kişinin ulusal otoyola kolayca ulaşmasını sağladığı tahmin ediliyor. Bölge sakinlerinin artık bir tekne yolculuğu yapmak ya da bir sonraki ilçeye kadar 20 kilometreden fazla bir mesafeyi kat etmek zorunda kalacağı bildiriliyor.

Yerel yönetim, eyaletin Kırsal İşler Departmanı'ndan bir mühendis ekibinin yaptığı incelemenin ardından çökmeyle ilgili soruşturma başlatılmasını emretti.

Begusarai ilçesinin baş yöneticisi Roşan Kuşvaha, yerel bir inşaat şirketinin yaptığı köprüyü yayaların sıklıkla kullandığını söyledi. Kuşvaha, "Küçük araçların gidip gelmesine de izin veriliyordu" dedi.

Ancak Indian Express gazetesinin aktardığına göre Kuşvaha, yönetimin "en büyük korkusunun pazar günü köprünün bir kısmının nehre düşmesiyle gerçekleştiğini" de belirtti.

Neyse ki devasa parça nehre düştüğünde kimse fiziksel zarar görmedi.

Olay, Başbakan Narendra Modi'nin memleketi Gucerat eyaletinde yaşanan ve Hindistan'ın en kötü kamu güvenliği trajedilerinden biri olan köprü çökmesinde en az 135 kişinin hayatını kaybetmesinden iki ay sonra gerçekleşti.

Gucerat'ın Morbi kentindeki 223 metre uzunluğunda ve 1,25 metre genişliğindeki asma köprü, aylar süren onarımın ardından yeniden halka açıldıktan birkaç gün sonra çökmüştü.

Öte yandan köprü çökmelerine yabancı olmayan Bihar'daki rutin olaylar, inşaat işlerinin kalitesizliğini vurguluyor.

Kasımda eyaletin Nalanda ilçesinde inşaat halindeki bir köprünün çökmesi sonucu bir gündelikçi işçi ölmüş, bir diğeri de yaralanmıştı.

Temmuzda meydana gelen bir başka olaydaysa Katihar ilçesinde inşaat halindeki bir köprünün çökmesi sonucu en az 10 işçi yaralanmıştı.

Gopalganj ilçesinde, 8 yılda inşa edilen 9,1 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı, Temmuz 2020'de eyalet başbakanı Nitiş Kumar tarafından açılmasının üzerinden bir ay geçmeden çökmüştü.

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21/12/2022 21:07