Hindistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Ladakh'ın Padum bölgesinin 30 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

Yerin 36,3 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Diğer yandan Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS) depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıklarken, depremin merkez üssünü Ladakh sınırları içerisinde yer alan Kargil olduğunu duyurdu