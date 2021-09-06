Hindistan'da binlerce kişi tarım yasalarının kaldırılması talebiyle gösteri yaptı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, yeni tarım yasalarının kaldırılmasını isteyen binlerce çiftçi gösteri düzenledi.

Eyalete bağlı Muzaffarnagar kentinde bir araya gelen çiftçiler, geçim kaynaklarını tehdit edeceği ve büyük şirketlere fayda sağlayacaklarını düşündükleri üç yeni tarım yasasının yürürlükten kaldırılmasını talep etti.

Protesto liderlerinden Rakesh Tikait, eyalette düzenlenen bu eylemin, protestolara yeni bir soluk getireceğini ve talepleri karşılanana kadar protestolara son vermeyeceklerini söyledi.

Tikait, "Modi hükümetinin çiftçi karşıtı olduğunu göstermek" için Uttar Pradeş eyaletindeki her şehre ve kasabaya giderek, protesto gösterilerinin yoğunlaştırılacağını aktardı.

Eylemin, şimdiye kadarki en büyük protesto gösterisi olduğu belirtildi.

Öte yandan, iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) milletvekillerinden Varun Gandhi de çiftçilere desteğini belirtti.

Gandhi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Muzaffarnagar'da bugün yüz binlerce çiftçi protesto için toplandı. Onlar bizim insanımız. Onlarla saygılı bir şekilde yeniden ilişki kurmaya başlamalıyız. Acılarını, bakış açılarını anlayın ve ortak bir zemine ulaşmak için onlarla birlikte çalışın." ifadelerine yer verdi.

YENİ TARIM YASALARI VE ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyordu.

11 TUR MÜZAKERE SONUÇSUZ KALDI

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.

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06/09/2021 09:51