Hindistan'da bir bebek tren raylarına düştü!

Hindistan'ın Uttar Pradesh bölgesinde gerçekleşen olayda, bir yaşındaki kız çocuğu, ailesiyle birlikte trenden inerken vagonla platformun arasına düştü ve kısa süre sonra tren hızlanarak hareket etti.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, vatandaşların hareket eden trene müdahale edemedikleri ve dehşet içerisinde bekledikleri görüldü. Tren hareket ettikten sonra ise bir kişi raylara atlayarak küçük çocuğu kurtardı.

Hint basınına göre aile, trenden indikleri esnada kalabalık yüzünden çocuklarını tutamadı ve raylara düşürdü.

Hindistan Demiryolları yetkililerine göre bu olay, vatandaşların kalabalık trenlerde çok dikkatli olmalarını hatırlatacak 'şanslı' bir örnek.

Demiryolları sözcüsü G. K. Bansal, yaptığı açıklamada "İnsanların trenlerin tepelerinde ve tren kapılarına asılarak yolculuk yapmamaları konusunda hassasiyet yaratmak için sürekli kampanyalar düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

YILDA 15 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Hindistan, büyük çapta bir demiryolu ağına sahip olsa da aşırı kalabalık ve illegal yolculuklar sebebiyle çok sayıda kaza olayı görülüyor.

Hindistan'da 2012 yılında yayınlanan bir rapora göre, ülkede her yıl ortalama 15 bin kişi tren kazalarında hayatını kaybediyor. Hükümet ise, demiryolları ağının modernizasyonu için 137 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı.