Hindistan'da bugüne kadar 320 mobil uygulama engellendi

Press Trust of India'nın haberine göre, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Som Parkash, ülkenin iki meclisli parlamentosunun alt kanadına (Lok Sabha), bugüne kadar engellenen mobil uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Parkash, Bilgi Teknolojisi Yasası uyarınca, internet kullanıcılarına güvenilir bir ortam sunmak amacıyla toplam 320 mobil uygulamanın yasaklandığını ifade etti.

Bakan Parkash, yasaklanan mobil uygulamaların devletin egemenliği, bütünlüğü ve güvenliği için bloke edildiğine işaret etti.

Bu arada daha önce engellenen 49 mobil uygulamanın, yeni isimle faaliyete geçtiği tespit edildikten sonra şubatta tekrar engellendiği kaydedildi.

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23/03/2022 15:40