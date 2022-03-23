Hindistan'da bugüne kadar 320 mobil uygulama engellendi

Hindistan'ın bugüne kadar 320 mobil uygulamayı engellediği açıklandı.

ads ads ads
23/03/2022

ads
ads
ads
Hindistan'da bugüne kadar 320 mobil uygulama engellendi

Press Trust of India'nın haberine göre, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Som Parkash, ülkenin iki meclisli parlamentosunun alt kanadına (Lok Sabha), bugüne kadar engellenen mobil uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Parkash, Bilgi Teknolojisi Yasası uyarınca, internet kullanıcılarına güvenilir bir ortam sunmak amacıyla toplam 320 mobil uygulamanın yasaklandığını ifade etti.

Bakan Parkash, yasaklanan mobil uygulamaların devletin egemenliği, bütünlüğü ve güvenliği için bloke edildiğine işaret etti.

Bu arada daha önce engellenen 49 mobil uygulamanın, yeni isimle faaliyete geçtiği tespit edildikten sonra şubatta tekrar engellendiği kaydedildi.

23/03/2022 15:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hindistan, cep telefonu
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.