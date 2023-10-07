Hindistan'da buzul gölü taştı: 41 ölü

Hindistan'da Libya'daki benzer bir sel felaketi yaşandı. Bir şehir tamamen çamurla kaplandı. Görüntüler Hindistan'ın kuzeydoğusu bölgesinden.



Bölgede Çin ve Nepal sınırlarına yakın yüksek rakımlı bir buzul gölü taştı, ardından bölgedeki bir hidroelektrik barajının kapakları da patladı. Bu bölgede felakete neden oldu.

Hidroelektrik santralinin baraj kapaklarının açılması sonucu tüm köprüler ya sular altında kaldı ya da yıkıldı.



Bölgeden gelen videolarda yolların ve patikaların alüvyon ve taşlarla kaplı olduğu, araçların mahsur kaldığı ve yamaçlardan akan küçük, çamurlu dereler görüldü.



Ordu, bölgedeki hava koşulları iyileştikçe mahsur kalanları helikopterlerle tahliye ediyor. Yetkililer, "Bazı bölgelerde suların çekildiğini ancak eyaletin kuzeyiyle bağlantının tamamen kesildiğini" söyledi. Yardım ekipleri selden etkilenen bölgelere ulaşamadı. Binlerce kişi geçici barınma merkezlerinde.

Hindistan savunma bakanlığı ise, ateşli silahlar ve patlayıcılar da dahil olmak üzere askeri teçhizatın Teesta Nehri’ne sürüklendiğini açıkladı. Son yaşanan felaket, bölgede Ekim 1968'de tahminen 1000 kişinin ölümüne yol açan selden bu yana en büyük afet.

Çok şiddetli muson yağmurlarının olduğu bir yılda Kuzeydoğu Hindistan'ı vuran en son sel felaketini neyin tetiklediği belli değil. Uzmanlar, şiddetli yağmur ve salı günü Nepal yakınlarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi olası nedenler olarak gösteriyor.