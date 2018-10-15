HABER KIBRIS

Hindistan'da can kaybı artıyor

Hindistan'ın doğusunda iki gün önce etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.

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15/10/2018

Hindistan'da can kaybı artıyor

"Press Trust of India" ajansının haberine göre, Odişa eyaletinde etkili olan "Titli" kasırgasının ardından 3 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısı 24'e yükseldi.

Kasırgadan en çok Gajapati, Nayagarh, Kandhamal, Cuttack, Keonjhar ve Angul bölgelerinin etkilendiği belirtildi. 

Kasırga nedeniyle enerji altyapısının hasar gördüğü Srikakulam'da çok sayıda kasaba ve köye elektrik verilemiyor.

Yetkililer, kasırga nedeniyle 800'den fazla barınak kurulduğu ve yaklaşık 300 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtmişti. Elektrik ve telefon kesintisinin yaşandığı çok sayıda kentteki okullarda eğitime ara verilmişti. 

Orissa eyaletinde 1999'daki kasırgada, 15 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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TAGS: Hindistan, KASIRGA, HABER, KIBRIS
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