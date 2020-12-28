Hindistan'da çiftçilerle ilgili flaş iddia

Hint basınındaki haberlere göre, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin bulunduğu Pencab’da, telekomünikasyon sistemlerini besleyen elektrik bağlantıları sabote edildi.

Yüzlerce telekom kulesini kapsadığı belirtilen olayla ilgili hükümet soruşturma başlattı. Olayla ilgili bir yetkili, polise, altyapıyı sabote edenlerin izini sürmeleri talimatını verdiklerini söyledi.

Hindistan Çiftçileri Birliği (BKU) BKU Başkan Yardımcısı Shingaara Singh Maan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Biz asla böyle bir çağrıda bulunmadık. Tam aksine üyelerimize, güç kaynağına veya mobil kulelere herhangi bir hasar vermemelerini söyleyen ilk organizasyon biz olduk." ifadesini kullandı.

Odak noktalarının sadece bir telekomünikasyon şirketini boykot etmekten ibaret olduğunu söyleyen Shingaara, böyle bir olaya kalkışan varsa da bu kişilerin, BKU’nun yönlendirmesiyle değil, şirketlere olan kendi kızgınlıkları nedeniyle kalkışmış olabileceğini aktararak, BKU'nun bu durumla ilgisi olmadığını kaydetti.

Bölgede son 24 saatte 150, bugüne kadar ise 1338 telekom kulesinin güç kaynağının kesildiği belirtiliyor.

RESMİ GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Yeni yasaların kaldırılmasını isteyen protestocu çiftçilerin talepleri konusunda yapılan şimdiye kadarki resmi görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Protestocu çiftçiler, 26 Aralık'ta eylemlerini büyük şirket binaları önüne taşımaya hazırlandıklarını açıklamıştı. Ana muhalefetteki Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi de çiftçi protestolarına destek için tarım yasalarının geri çekilmesini talep eden dilekçeyi Cumhurbaşkanı'na sunmuştu.

YENİ TARIM YASALARI

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 2 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti. Yol üzerindeki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Başbakan Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor. Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

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28/12/2020 18:19