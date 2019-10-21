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Hindistan'da Çocuk Hastanesinde Yangın

Hindistan'da bir çocuk hastanesinde çıkan yangında bir bebek hayatını kaybetti, beş bebek yaralandı

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21/10/2019

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Hindistan'da Çocuk Hastanesinde Yangın

Hindistan'da basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Telangana eyaletinin Hydarabad kentinde Shine Çocuk Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığını bildirdi. Yangında bir aylık bir bebeğin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, beş bebeğin yaralandığını kaydetti. Yaralı bebekler civardaki başka bir hastaneye gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

21/10/2019 12:26
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TAGS: haber, kıbrıs, yangın, hindistan, hastane
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